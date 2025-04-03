‼️🇪🇺💥 Израиль ночью нанес удары по авиабазам в Сирии ▪️Взрывы звучали в пригороде Дамаска, провинциях Хама и Хомс.
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‼️🇪🇺💥 Израиль ночью нанес удары по авиабазам в Сирии ▪️Взрывы звучали в пригороде Дамаска, провинциях Хама и Хомс.
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