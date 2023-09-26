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Во Вьетнаме зафиксировали первый случай передачи вируса оспы обезьян среди людей

Во Вьетнаме зафиксировали первый случай передачи вируса оспы обезьян среди людей

Во Вьетнаме был зафиксирован первый случай передачи вируса оспы обезьян от человека к человеку. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, поступившую из департамента здравоохранения южной провинции Биньзыонг.

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