Во Вьетнаме зафиксировали первый случай передачи вируса оспы обезьян среди людей

Во Вьетнаме был зафиксирован первый случай передачи вируса оспы обезьян от человека к человеку. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, поступившую из департамента здравоохранения южной провинции Биньзыонг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии