Акции «Софтлайн» включены в сектор «Рынок инноваций и инвестиций» на Московской бирже

ПАО «Софтлайн», ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о том, что Московская биржа включила обыкновенные акции компании в сектор «Рынок инноваций и инвестиций» («РИИ») – биржевой площадки, созданной для привлечения инвестиций в компании инновационных секторов российской экономики.