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Каких предателей Родины помиловал Борис Ельцин?

Каких предателей Родины помиловал Борис Ельцин?

За время президентства Бориса Ельцина в стране были казнены 163 человека. Однако количество граждан, получивших помилование от главы страны, значительно превышает эту цифру и составляет около 70 тысяч человек.

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