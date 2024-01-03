Десятки человек погибли в результате взрыва у кладбища в Иране

По меньшей мере 50 человек стали жертвами взрыв у кладбища в Иране, где проходила церемония, посвященная памяти бывшего командующего спецподразделением «аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.
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