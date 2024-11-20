СВР: новая ядерная доктрина исключает возможность победы над Россией на поле боя

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Новая ядерная доктрина России фактически исключает возможность победы над РФ на поле боя, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью журналу "Национальная оборона".
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