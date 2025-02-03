Сотни жителей Петровска-Забайкальского остались без воды

На прошлой неделе в Забайкалье зафиксировано 6 технологических сбоев на объектах ЖКХ. Все они устранены, кроме ситуации в Петровске-Забайкальском, где продолжается замена замерзшего участка водопровода, сообщил вице-премьер краевого правительства Алексей Гончаров.
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