Армия России нанесла групповой удар по целям на Украине, — Минобороны

Минобороны сообщает о ходе проведения специальной военной операции. Сегодня утром по объектам военно-промышленного комплекса Украины был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».