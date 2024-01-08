Армия России нанесла групповой удар по целям на Украине, — Минобороны

Минобороны сообщает о ходе проведения специальной военной операции. Сегодня утром по объектам военно-промышленного комплекса Украины был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».
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