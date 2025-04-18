Британская The Times наградила Трампа Z-медалью

Британская газета The Times вышла с материалом на тему переговоров о заключении нового торгового соглашения между Британией и США на фоне тарифных баталий, развязанных президентом США Дональдом Трампом практически со всем миром.
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