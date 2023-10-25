За пять дней сбито 24 самолета ВСУ: Шойгу объяснил большие потери украинской боевой авиации

Глава Минобороны России Сергей Шойгу во время беседы с военнослужащими группировки «Восток», удостоенными госнаград, заявил, что в войска РФ поступили новые зенитно-ракетные комплексы, благодаря которым за последние пять дней было.
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