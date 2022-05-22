Oamenii Moldovei: Как выглядит будущее Молдовы?

Продолжаем знакомить вас с работами фотографа-любителя Александра Димитрова. На этот раз он поделился в соцсети фотографиями, на которых запечатлены дети Молдовы, которые, как известно, цветы нашей жизни, наша радость, счастье и будущее страны.