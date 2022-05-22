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Oamenii Moldovei: Как выглядит будущее Молдовы?

Oamenii Moldovei: Как выглядит будущее Молдовы?

Продолжаем знакомить вас с работами фотографа-любителя Александра Димитрова. На этот раз он поделился в соцсети фотографиями, на которых запечатлены дети Молдовы, которые, как известно, цветы нашей жизни, наша радость, счастье и будущее страны.

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