Пушков допустил отмену выборов в Румынии из-за неудобного фаворита

Отмена выборов в Румынии может произойти из-за высоких шансов на победу неудобного для властей страны кандидата Кэлина Джорджеску, заявил глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.
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