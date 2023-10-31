Предприниматель из Смоленскв оказался вовлечен в коррупционный скандал по строительству дорог в Крыму

Предприниматель дал внушительную взятку, чтобы поставлять свое оборудование по завышенным ценам Суд в Севастополе вынес приговор 46-летнему предпринимателю из Смоленской области за дачу взятки должностным лицам в Крыму.
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