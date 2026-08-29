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Алишер Рахимов вернулся в «БроукБойз» и оформил 1+1 по «гол+пас» в дебютном матче. После ухода из Медиалиги он играл в Беларуси и Таджикистане

«БроукБойз» объявили о возвращении хавбека Алишера Рахимова . Рахимов забил и отдал голевую передачу в матче против «Народной Команды» в 1-м туре WINLINE Кубка Лиги.

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