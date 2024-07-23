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Петербургский дневник

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В России число самозанятых до 18 лет выросло в 1,5 раза

В России число самозанятых до 18 лет выросло в 1,5 раза

Популярными сферами деятельности среди несовершеннолетних являются онлайн-услуги, торговля на маркетплейсах и творческие профессии В России наблюдается стремительный рост числа самозанятых среди несовершеннолетних.

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