В России число самозанятых до 18 лет выросло в 1,5 раза

Популярными сферами деятельности среди несовершеннолетних являются онлайн-услуги, торговля на маркетплейсах и творческие профессии В России наблюдается стремительный рост числа самозанятых среди несовершеннолетних.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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