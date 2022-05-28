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Германия столкнулась с нехваткой материалов для машиностроения

Германия столкнулась с нехваткой материалов для машиностроения

pixabay.com Машиностроительная отрасль Германии столкнулась с серьезным дефицитом компонентов. По этой причине был скорректирован прогноз роста на 2022 год, сообщил глава Союза машиностроителей ФРГ Карл Хойсген в интервью газете Welt am Sonntag.

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