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Demokraatti: в Финляндии подростки стали чаще совершать уголовные преступления и убийства

Demokraatti: в Финляндии подростки стали чаще совершать уголовные преступления и убийства

"В противном случае мы столкнемся с такими же масштабными проблемами, как в Швеции" — от финских социал-демократов требуются оперативные действия для борьбы с развитием молодежной преступности © Image by leo2014 from Pixabay Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ С 2015 года несовершеннолетние финны— особенно в возрасте до 15 лет — стали намного чаще совершать уголовные преступления, убийства и покушения на убийства, сообщает Demokraatti.

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