Директор АОМ Эрдман: IoT-модуль для самоката может стоить как сам электросамокат

Новые требования к электросамокатам, моноколесам и другим средствам индивидуальной мобильности в перспективе могут стать обязательными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Politico: в ЕС на...
- Выплату педагогам...
- Белая медведица п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым