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Царьград

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Путин и Ким Чен Ын молчат. Враг паникует: Куда корейцы пошли после Курской области?

Путин и Ким Чен Ын молчат. Враг паникует: Куда корейцы пошли после Курской области?

Враг паникует. После освобождения Курской области северокорейские бойцы, плечом к плечу сражавшиеся с русскими бойцами, мерещатся украинцам то на одном участке фронта, то на другом… А куда львы Ким Чен Ына пошли после Курщины? Владимир Путин и Ким Чен Ын на этот счёт пока молчат.

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