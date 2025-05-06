Путин и Ким Чен Ын молчат. Враг паникует: Куда корейцы пошли после Курской области?

Враг паникует. После освобождения Курской области северокорейские бойцы, плечом к плечу сражавшиеся с русскими бойцами, мерещатся украинцам то на одном участке фронта, то на другом… А куда львы Ким Чен Ына пошли после Курщины? Владимир Путин и Ким Чен Ын на этот счёт пока молчат.