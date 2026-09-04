ГЕВОРГ МИРЗАЯН - специально для ИА Регнум. В Германии начинается политический плач из-за закрытия российского отделения Института Гете (немецкого культурного центра, занимавшегося мягкой силой), и он весьма забавен.
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