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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов в июне 2024-го говорил, что чемпионство «Краснодара» и победа «ПСЖ» в ЛЧ случится в один год. Вероятность этого в сезоне-2024/25 была меньше 1%

Сафонов в июне 2024-го говорил, что чемпионство «Краснодара» и победа «ПСЖ» в ЛЧ случится в один год. Вероятность этого в сезоне-2024/25 была меньше 1%

Матвей Сафонов предсказал чемпионство «Краснодара» и победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов в одном сезоне. В интервью Нобелю Арустамяну после перехода в «ПСЖ» в июне 2024 года Сафонов заявил, что французский клуб выиграет ЛЧ, а «Краснодар» станет чемпионом России в один год.

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