Трое фигурантов пойманы на сбыте паленого алкоголя на 2 млн рублей в Забайкалье

Полицейские завершили расследование масштабного дела о сбыте немаркированной водки. Трое фигурантов, задержанных в феврале 2023 года, изготовили и реализовали более 24 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя на сумму 2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе краевого УМВД России.