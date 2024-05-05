Трое фигурантов пойманы на сбыте паленого алкоголя на 2 млн рублей в Забайкалье

Полицейские завершили расследование масштабного дела о сбыте немаркированной водки. Трое фигурантов, задержанных в феврале 2023 года, изготовили и реализовали более 24 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя на сумму 2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе краевого УМВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии