В Центральной России за сутки выпало 50% месячной нормы осадков

Накануне в Центральной России прошли интенсивные ливни, за прошедшие сутки на этой территории выпало 50% месячной нормы осадков, рассказал в понедельник, 13 ноября, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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