Депутат Госдумы Матвейчев назвал спутники Starlink на Украине законной целью ВС России во время СВО

Депутат Госдумы России, зампред комитета по информационной политике Олег Матвейчев назвал системы спутниковой связи американского бизнесмена Илона Маска Starlink на Украине законными целями армии России во время специальной военной операции (СВО).
Депутат Госдумы России, зампред комитета по информационной политике Олег Матвейчев назвал системы спутниковой связи американского бизнесмена Илона Маска Starlink на Украине законными целями армии России во время специальной военной операции (СВО).
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