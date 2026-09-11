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Светлана Бондарчук не стала «бывшей женой режиссёра»: как она начала новую жизнь после развода с Фёдором

Светлана Бондарчук не стала «бывшей женой режиссёра»: как она начала новую жизнь после развода с Фёдором

Когда в 2016 году Светлана и Фёдор Бондарчуки объявили о разводе, многим казалось, что закончилась целая эпоха.

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