Марочко: ВС РФ зачистили часть посадки в Часовом Яре

ЛУГАНСК, 15 мая. /ТАСС/. Российские бойцы в ходе активных боевых действий зачистили часть посадки на севере Часова Яра Донецкой Народной Республики и выбили Вооруженные силы Украины из трех многоэтажек в центральной части города.
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