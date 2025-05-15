Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Марочко: ВС РФ зачистили часть посадки в Часовом Яре

ЛУГАНСК, 15 мая. /ТАСС/. Российские бойцы в ходе активных боевых действий зачистили часть посадки на севере Часова Яра Донецкой Народной Республики и выбили Вооруженные силы Украины из трех многоэтажек в центральной части города.

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