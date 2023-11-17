С 1 января россияне получат полный контроль над своим биометрическим профилем, сообщили нам в аппарате курирующего проект по изменению подхода к работе с биометрическими технологиями вице-премьера Дмитрия Григоренко.
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