Русская ПВО пресекла попытку теракта в Брянской области

Минувшей ночью ПВО пресекла попытку террористической атаки в Брянской области.По данным Минобороны России, противовоздушная оборона пресекла попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением трёх беспилотников самолётного типа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии