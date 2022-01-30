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Юрист Соловьев порекомендовал отключить на смартфоне всплывающие уведомления

Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что при потере телефона, где есть мобильное банковское приложение, возникает прямая угроза утраты денег со счетов, а также рассказал, как избежать этого.

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