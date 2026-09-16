Захарова: Запад делает всё, чтобы убить демократические институты Под предлогом борьбы за демократию Запад на деле предпринимает масштабные усилия по.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИР Китай строит доро...
- На Западе показал...
- «Выживаю вместе с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым