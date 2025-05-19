Не нужно говорить о своем месте работе: автоюрист объясняет, как правильно отвечать на вопросы, и почему не нужно разглашать личную информацию Ольга БезродняяАвтоюрист дает советы, как себя вести при встрече с инспекторами ГИБДД, ведь это стрессовая ситуация для большинства водителей.