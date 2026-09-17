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ИА Регнум

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Захарова: Украина за якобы погибших жителей в Буче выдает ликвидированных боевиков

Захарова: Украина за якобы погибших жителей в Буче выдает ликвидированных боевиков

Украина за якобы погибших мирных жителей в Буче выдает ликвидированных боевиков нацбатальонов. Такое заявление 17 сентября сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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