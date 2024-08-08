В Караганде участок новой дороги на улице Букетова обещают достроить до 1 сентября

Аким Караганды Мейрам Кожухов проинспектировал ход строительства новой дороги на улице Букетова. Градоначальник пригрозил «закопать» подрядчика в асфальт, если тот не сдаст участок дороги от улицы Ашимова до улицы Момышулы 1 сентября, сообщает корреспондент ekaraganda.