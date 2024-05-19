Вертолет с президентом Ирана Раиси потерпел аварию у Азербайджана

Вертолет Ми-171 с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел жесткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном, на борту самолета также был глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдулахиян, сообщает местное агентство Tasnim.