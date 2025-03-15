Россиян стали реже взламывать подбором паролей

Мошенники стали реже взламывать аккаунты россиян методом подбора пароля ("брутфорс"). Такая тенденция наблюдается из-за использования сервисов одноразовых SMS-кодов, сообщили аналитики одного из операторов связи.
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