Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...
  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...

Купер о 3:4 с «Колорадо»: «Тампа» и близко не показала свой лучший хоккей, при этом у нас был шанс победить»

Главный тренер «Тампы» подвел итоги матча финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (3:4 ОТ, 0-1 в серии). «Сегодня были позитивные моменты с нашей стороны, но соперник победил по праву.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх