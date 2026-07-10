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Русское оружие

1 подписчик

📹⚡️Удары ФАБ с УМПК по насыпной переправе в районе села Маяки в ДНР, по расположению противника в селе Захаровка и по пункту управления БПЛА в районе в районе села Рубленое Харьковской области.

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