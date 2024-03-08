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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мироманов о переходе в «Калгари»: «Вижу, как люди в Калгари боготворят хоккей. Благодарен за возможность и постараюсь показать, что это правильное решение»

7 марта защитник перешел из «Вегаса» в «Калгари» в рамках обмена Ноа Хэнифина. Сразу после обмена Мироманов подписал с канадским клубом двухлетний контракт на 1,25 млн долларов за сезон.

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