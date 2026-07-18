Стертые из памяти: почему имена трех популярнейших советских актеров вычеркнули из титров

Быть кумиром миллионов в Советском Союзе не гарантировало пожизненного признания. В один момент всенародный любимец мог превратиться в персону нон грата: его переставали приглашать на съемки, коллеги избегали встреч, а имя безжалостно вырезали из титров уже готовых картин.