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Стертые из памяти: почему имена трех популярнейших советских актеров вычеркнули из титров

Стертые из памяти: почему имена трех популярнейших советских актеров вычеркнули из титров

Быть кумиром миллионов в Советском Союзе не гарантировало пожизненного признания. В один момент всенародный любимец мог превратиться в персону нон грата: его переставали приглашать на съемки, коллеги избегали встреч, а имя безжалостно вырезали из титров уже готовых картин.

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Комментарии
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Grandad
Олег Видов не только реставрировал старые советские мультфильмы, но и выкупил за бесценок права на показ советских фильмов, воспользовавшись радвалом киностудии &quot;Союзмультфильм&quot;. Тем самым он лишил права бесплатно показывать эти мультфильмы у нас. И на ТВ круттили иностранные мультики.
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