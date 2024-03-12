Пушилин и Кириенко посетили Авдеевку и передали жителям гумпомощь

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко прибыл с визитом Авдеевку в ДНР. В рамках своей поездки он посетил авдеевский коксохимзавод, а также передал мирному населению города гуманитарную помощь.
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