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Пушилин и Кириенко посетили Авдеевку и передали жителям гумпомощь

Пушилин и Кириенко посетили Авдеевку и передали жителям гумпомощь

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко прибыл с визитом Авдеевку в ДНР. В рамках своей поездки он посетил авдеевский коксохимзавод, а также передал мирному населению города гуманитарную помощь.

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