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Журнал «Профиль»

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Финляндия не ожидает нападения России, заявил Стубб

Финляндия не ожидает нападения России, заявил Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью газете El Mundo, что Хельсинки не ожидает нападения со стороны России.

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