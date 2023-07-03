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MI6 надеется запугать русских военных: Всё тайное становится явным

MI6 надеется запугать русских военных: Всё тайное становится явным

В информационном поле Киев начал готовить к подрыву Запорожской АЭС даже украинцев. Но какой на самом деле будет провокация? Источники полагают, что MI6 предложит делать ставку на запугивание ВС России, чтобы дать фору ВСУ и киевскому режиму.

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