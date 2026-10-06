Более шести миллионов россиян живут с сахарным диабетом

Сахарный диабет остается одной из наиболее распространенных хронических болезней в России. На учете находятся более 6,1 миллиона взрослых пациентов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика Ивана Дедова.