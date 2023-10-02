Huawei хоронит Apple вместе с американским телекомом

Полупроводниковая индустрия Китая окрепла, вопреки санкциям Дмитрий Капустин Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС Пока Apple пиарится за счет выпуска технологической пустышки iPhone 15, китайская корпорация Huawei выпустила по-настоящему революционный новый 5G-смартфон.
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