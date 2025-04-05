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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стивен Эй Смит: «Керр входит в топ-5 лучших тренеров в истории»

«Именно тренер выставляет те или иные составы, именно тренер пытается подобрать оптимальные схемы, именно тренер анализирует, кто с кем лучше работает.

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