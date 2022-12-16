Гаранин может вернуться в «Енисей». Клуб уволит Горлова

Главного тренера «Енисея» Артема Горлова отправят в отставку. Фаворит на освобождающийся пост – экс-старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин, ранее уже возглавлявший «Енисей», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к руководству красноярского клуба.
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