Гаранин может вернуться в «Енисей». Клуб уволит Горлова

Гаранин может вернуться в «Енисей». Клуб уволит Горлова

Главного тренера «Енисея» Артема Горлова отправят в отставку. Фаворит на освобождающийся пост – экс-старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин, ранее уже возглавлявший «Енисей», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к руководству красноярского клуба.

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