ПВО Минобороны уничтожила ещё 15 БПЛА на подлёте к Москве

Силы ПВО Минобороны уничтожили ещё 15 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Продадим его на ...
- «Продадим его на ...
- В Подмосковье зад...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым