Экстрасенсы. Верить им или нет. Реальная история

Вы представляете сколько всего предлагают экстрасенсы: предсказания и гадания, обряды и заговоры, помощь в сложных жизненных ситуациях, приворот на любовь, защита от измен, ответы на вопросы о вас и ваших близких, отворот негатива, приворот благополучия, соединение судеб, возврат любимого мужа, полноценная консультация от победителей битвы экстрасенсов… Этот список можно пополнять до бесконечности, вплоть до заговора на урожай капусты.