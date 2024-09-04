В Курской области разыскали сотни людей, считавшихся пропавшими без вести

Более полутысячи человек, которых считали пропавшими без вести во время эвакуации под угрозой наступления ВСУ, были найдены в населенных пунктах Курской области, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов 4 сентября в Telegram-канале.
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