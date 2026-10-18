Mass protests spread from France to Italy, according to La Presse. October 17, 2026 (and the day before) Demonstrations broke out in Rome, Milan, Turin, Bologna and other Italian cities, mainly organized by students and trade unions, under the slogans "No Meloni Day" and against the rising cost of living.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым